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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Genç, Ankara'da Defnedildi

Bolu'da yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömür Kotan, cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:16
Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Genç, Ankara'da Defnedildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Tragedi

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömür Kotan'ın cenazesi, 5 Ekim tarihinde Ankara'da defnedildi. Çıkan yangında kaybeden genç, bir lise öğrencisiydi.

Cenaze Töreni Gölbaşı Mezarlığı'nda Yapıldı

Ömür Kotan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze namazına, Kotan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, Ankara Valisi Vasip Şahin de törene katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Cenaze işlemlerinin ardından, genç Ömür Kotan toprağa verildi. Olay, Bolu'da tatil yapanları derinden etkilerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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