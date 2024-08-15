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Bolu'daki Yangın Dumanı Eskişehir Gökyüzünü Kapsadı

Bolu'daki orman yangınından yükselen duman, Eskişehir'e ulaştı ve gökyüzünü kapladı. Havadan destek için hazırlık yapılıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:42
Bolu'daki Yangın Dumanı Eskişehir Gökyüzünü Kapsadı

Bolu Ormanında Yangın Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, bölgedeki hava koşullarının da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının büyük bir duman tabakası oluşturması, durumun ciddiyetini artırdı.

Duman Eskişehir'e Ulaştı

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir şehir merkezine kadar ulaşarak gökyüzünü kapladı. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alandan yükselen duman, şehrin birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi. Bu durum, gökyüzünde kararmalara yol açtı.

Yangınla Mücadele İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken, Eskişehir'de hava araçlarının yangın söndürme faaliyetleri için lojistik destek sağlamak üzere yakıt ikmali hazırlıkları yapıldığı bildirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

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