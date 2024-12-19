Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Yangın Felaketi: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bolu'da, Mesciçele köyü'nde bir ahırda çıkan yangın, bitişikteki samanlığa sıçrayarak büyük bir felakete yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay, İbrahim C.'ye ait ahırda meydana geldi.

Yangına Hızla Müdahale

Yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Olayı duyan köylüler hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahalede bulunarak, yangını kontrol altına aldı.

Kayıplar ve Zarar

Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 20 büyükbaştan 17'si köylüler tarafından dışarı çıkarıldı. Ne yazık ki, 3 büyükbaş hayvan yangın sonucunda telef oldu. Bu talihsiz olay, köy sakinlerini derinden üzdü.

Yerel yetkililer, olay hakkında soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'da ahırda çıkan ve bitişikteki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da ahırda çıkan ve bitişikteki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.