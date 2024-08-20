Bolu'daki Yangında Orman İşçisi ve Şefinin Kahramanlık Hikayesi

Bolu Orman Yangınına Müdahale

Bolu'nun Göynük ilçesinde 15 Ağustos'ta başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 72 saatte kontrol altına alındı. Bu zorlu süreçte, orman işçisi Mustafa Nazlı, şefi Ali Yiğenoğlu'nu alevlerin arasından kurtarmak için büyük bir cesaret gösterdi.

O Anlar ve Yaşananlar

Yangının ikinci günü, yoğun duman ve alevler arasında kalan Nazlı, şefinin zorlandığını fark etti. Şefi Yiğenoğlu, "Beni bırak git, canını kurtar. Ben gelemeyeceğim, gözlerim karardı." derken, Nazlı ise ona, "Şefim, ya beraber çıkacağız ya da yanacağız, ben seni burada bırakmam." diyerek direndi. "Alevler etrafımızı çevirdi"

Rüzgar nedeniyle alevlerin yükseldiğini belirten Nazlı, arkadaşlarının korkup kaçtığını söyledi. "Bir baktık müdür yardımcımız 'Kaçın kaçın!' diye bağırdı" diyen Nazlı, şefini kurtarmak için tüm gücünü sarf etti.

Güç Kavgası ve Sonuç

Alevlerden kaçmaya çalışırken, telefon şebekesi çekmediği için yardım isteyemediklerini ifade eden Nazlı, "O anları anlatamam, hayal de edemezsiniz" dedi. Nihayetinde, bir cep telefonuyla yardım istemeyi başardılar ve gelen araçla hastaneye ulaştılar. Nazlı, "Şefimi bıraksam gitsem ömür boyu vicdan azabı çekerdim" ifadesiyle yaşadığı duygusal sancıyı dile getirdi.

Bu olay, dostluk, cesaret ve insanlığın sınırlarını zorlayan bir hikaye olarak hafızalarda kalacak.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Mustafa Nazlı, şefini alevlerin arasından kurtarmadan bölgeden ayrılmadığı öğrenildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Mustafa Nazlı, şefini alevlerin arasından kurtarmadan bölgeden ayrılmadığı öğrenildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Mustafa Nazlı, şefini alevlerin arasından kurtarmadan bölgeden ayrılmadığı öğrenildi.