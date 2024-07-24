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Bolu'dan Ankara'ya Talepler İçin Yürüyüş Başlatıldı

Bolu'dan yola çıkan sendika üyeleri, kamuda reform talepleri için Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:50
Bolu'dan Ankara'ya Talepler İçin Yürüyüş Başlatıldı

Bolu'dan Ankara'ya Yürüyüş Başlatıldı

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, toplu sözleşme ve diğer talepler için Bolu'daki Kent Meydanı’ndan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Üyeler Taleplerini Sıraladı

Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, "Taleplerimiz İçin Bolu'dan Ankara'ya Yürüyoruz" adı altında bir etkinlik düzenleyerek, çeşitli taleplerinin yer aldığı pankartlar ve dövizlerle bir araya geldi. Toplantıda, kamuda mülakatın kaldırılması ve büyükşehirlerdeki kamu görevlilerine kira yardımı da dahil olmak üzere taleplerini dile getirdiler.

Sendika Başkanları Açıklamada Bulundu

Etkinlikte Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan konuşmalar yaptı. Yazgan, kamu çalışanlarının hakları için verdikleri mücadelede en etkili şekilde seslerini duyuracaklarını belirtti.

Yürüyüş Sınırlı Katılımla Devam Ediyor

Grup, davul ve zurna eşliğinde yürüyüş yaparken, Bolu Belediyesi önünde polis tarafından durduruldu. Valilik, yürüyüşe izin vermediğini belirtince, sendika yetkilileri ile emniyet arasında yürütülen müzakereler sonucunda kısıtlı katılımla yürüyüşe devam edilmesi kararına varıldı.

Yazgan, "Yol güvenliğini riske atmadan, sesimizi duyurmak için Ankara'da basın açıklaması yapacağız" dedi. Daha sonra sendika başkanlarının da aralarında olduğu 10 kişilik bir grup, yürüyüşlerine devam etti.

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