Bolu, Düzce ve Karabük'ü sis Ssardı: Görüş mesafesi kısıtlandı

Bolu ve Düzce'de yoğun sis, kent merkezleri ve yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle ulaşım da zorlaştı. Sürücüler, trafik ekiplerinin uyarılarına uyarak dikkatli seyretti. Karabük'te de sis etkili oldu. Sis bulutu, kent merkezinin yüksek kesimlerini kapladı.

Bolu, Düzce ve Karabük'ü sis Ssardı: Görüş mesafesi kısıtlandı
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Bolu'da sisli bir gün yaşandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü ve çevresindeki bazı mahalleler ile D-100 karayolunun merkez bölümü sisin etkisi altına girdi. Kentte görüş mesafesi 30 metreyi bulmadı. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Düzce'de de sis sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında, Gümüşova rampalarında ve Yeşilyayla bölgesinde sis görüşü engelledi. Düzce Ovası'nın güney kısmında bulunan Aydınpınar yolu ve yakın köylerde de sis yoğunluğu arttı.

Karabük'te de sis kent merkezi ve Safranbolu ilçesini kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına indi. Sis, hem doğal güzelliği hem de ulaşımı etkiledi.

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