Bolu Göynük'te fabrika işçilerinde gıda zehirlenmesi! Hastanelik olanların sayısı 32'ye yükseldi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Dedeler köyünde faaliyet gösteren bir beyaz et üretim fabrikasında çalışan işçiler arasında endişe verici bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde işçilerin yemek yemesinin ardından birçoğunda baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler başladı. Toplamda 32 işçi, sağlık sorunları nedeniyle Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



GIDA ZEHIRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Fabrikada çalışan 32 işçi, akşam yemeğinden sonra benzer sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek hastaneye gitti. Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak 13 işçinin durumu ciddiyetini koruyor ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Olayın ardından fabrika yetkilileri, işçilerin sağlık durumunu ciddiye alarak gerekli incelemeleri başlattı. Fabrikanın hijyen koşulları ve yemekhane yönetimi üzerinde detaylı bir inceleme yapılırken, sorunun kaynağının tespiti için çalışmalar sürüyor. Sağlık ekipleri ve ilgili kurumlar, işçilerin sağlık durumunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor.



İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI

Gıda zehirlenmesi vakaları genellikle hijyen kurallarının ihlali veya bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu tür vakalarda baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler sıkça görülür. Hastaneye başvuran işçilerin durumları, sağlık ekipleri tarafından yakından izleniyor ve tedavi süreçleri titizlikle yakından takip ediliyor..