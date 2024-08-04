Bolu, Kocaeli ve Karabük'te İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protestoları Gerçekleştirildi

Bolu, Kocaeli ve Karabük'teki Protestolar

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast, Bolu, Kocaeli ve Karabük'te yapılan yürüyüşlerle protesto edildi. Bu organizasyonlar, yerel toplulukların Filistin'e verdiği desteği vurguladı.

Bolu'da Yürüyüş Düzenlendi

Bolu'da, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, "Gazze'nin Sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" başlıklı yürüyüş için Kadı Cami önünde toplandı. Ellerinde dövizler ve pankartlar taşıyan grup, Kent Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sonrası Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin ve Gazze üzerine şiirler okundu.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in sığınmacü kampı saldırılarını eleştirerek, "Bizim sadece şehitlerimiz yok, yaşayan şehitlerimiz var" dedi. Dilipak, Gazze'nin kendileri için dava ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı.

Kocaeli'deki Etkinlik

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Gebze'de benzer bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde bulunan Muhammed Hanefi Akbulut, Gazze'deki durumu eleştirerek, "Uluslararası toplum sessiz kalıyor" ifadesini kullandı. Akbulut, "Filistin toprakları Filistin halkına aittir" diyerek, İsrail'in bölgeden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Karabük'teki Gösterim

Karabük'te HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonizmin oyunlarının başladığını belirtti. Arslan, 1917'den 1948'e kadar olan süreci ele alarak, "Filistin direnişi 107 yıldır devam ediyor" dedi. Ayrıca, "Bu topraklar mukaddes. Buraya sırtımızı dönemeyiz" diyerek, taşıdıkları sorumluluğu vurguladı.

Sonuç

Her üç şehirdeki protestolar, Filistin'e uluslararası destek sağlama ve Siyonizmi lanetleme mesajları içerdi. Etkinlikler, dua ile sona ererek birlik sağlama çağrısında bulundu.