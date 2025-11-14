Bolu'nun Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili oldu; Aladağlar ve Sarıalan'da yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:14
Bolu'nun Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'nun Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kara bırakarak kar yağışına dönüştü.

Aladağlar ve Sarıalan bölgelerinde yer yer yoğun şekilde görülen kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.

Yaylalarda birçok nokta beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU’NUN YÜKSEKLERİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ARALIKLARLA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BOLU’NUN YÜKSEKLERİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ARALIKLARLA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BOLU’NUN YÜKSEKLERİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ARALIKLARLA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı