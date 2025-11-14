Bolu'nun Yükseklerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kara bırakarak kar yağışına dönüştü.
Aladağlar ve Sarıalan bölgelerinde yer yer yoğun şekilde görülen kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.
Yaylalarda birçok nokta beyaz örtüyle kaplandı.
