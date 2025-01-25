Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili sosyal medya üzerindeki paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, bazı sosyal medya platformlarında dönemin ruhunu zedeleyen ve suç teşkil eden ifadelerin yayımlandığını belirledi.

Halkı Yanıltıcı Bilgiler Yayılmaya Başlandı

Yangın olayının ardından 21 Ocak tarihinde başlatılan soruşturmada, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hareket eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru taşıyan paylaşımları yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Başka Bir Soruşturma Daha Açıldı

Başsavcılık ayrıca, hayatını kaybedenlerin yakınlarının telefonla aranarak alaycı ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine de ayrı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, ilgili tüm veriler incelenerek adli süreç devam edecek.