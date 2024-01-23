Bolu Türkiye'de görülen en soğuk geceyi geçirdi: Dereceler eksi 17,2 seviyesini gördü

Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bu gece Bolu, sıfırın altında 17,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve Ankara'da bazı yerlerde hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına indiğini duyurdu.

Bolu Türkiye'de görülen en soğuk geceyi geçirdi: Dereceler eksi 17,2 seviyesini gördü
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Türkiye'de bu gece en soğuk yer Bolu oldu. Sıfırın altında 17,2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu tarafından kaydedildi. Bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak tarihe geçti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığının sıfırın altında 17,2 dereceye düştüğünü bildirdi. Türkiye'de en soğuk yerler sırasıyla eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru, eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesindeki Samat köyü oldu.

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