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Bolu ve Bartın'da Kar Engeli Aşıldı: 150 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Bolu ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:28
Bolu ve Bartın'da Kar Engeli Aşıldı: 150 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Bolu ve Bartın'da Kar Yağışı Etkisi Azaldı

Bolu ve Bartın'da etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 150 köy yolu yeniden ulaşım için açıldı. Bartın İl Özel İdaresi'nin duyurusuna göre, yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle 35 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yollardan 33'ünün açıldığı ve ekiplerin Ulus ilçesine bağlı Gökpınar ile Şirinler köylerinde yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bolu'da Kapanan Yolların Durumu

Bolu Valiliği de yaptığı açıklamada, kent genelinde kapanan 134 köy yolundan 117'sinin ulaşıma açıldığını bildirdi. Buna ek olarak, Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde toplam 17 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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