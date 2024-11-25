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Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor: 1 Metreye Yaklaştı

Bolu ve Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilerken, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Sürücülere uyarılar yapılıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:04
Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor: 1 Metreye Yaklaştı

Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu ve Düzce illerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı zorlaştırıyor. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürücülerde dikkat gerektiriyor.

Ulaşımda Alınan Önlemler

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların açık kalmasını sağlamaya çalışıyor. Ulaşımın normal seyrettiği güzergahta, sürücüler kış şartlarına karşı dikkatli olmalıdır. Karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları ve araçlarında zincir ile çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Düzce'de Yüksek Kesimler Dikkat Gerektiriyor

Düzce'de de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor. D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nda sürücüler, yoğun yağış nedeniyle dikkatlice seyretmeleri konusunda uyarılıyor. Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sürekli olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürmektedir.

Yüksek Kesimlerde Önlemler Artıyor

Polis ekipleri, ilin yüksek kesimlerinde bulunan Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki sürücüleri kış lastiği bulundurmaları ve zincir takmaları konusunda sürekli olarak uyarıyor. Ayrıca, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Sürücülerin, yol şartlarına uygun şekilde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam etti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam etti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam etti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam etti.

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