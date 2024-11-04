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Bolu ve Düzce'de Sis Gündelik Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:34
Bolu ve Düzce'de Sis Gündelik Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bolu ve Düzce'de Sis Etkisi

Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkilerinin yanı sıra Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde yoğun sis oluştu.

Bu sis nedeniyle görüş mesafesi, bazı bölgelerde 40 metreye kadar düştü ve bu durum ulaşımda ve günlük yaşamda zorluklara yol açtı.

Düzce'de Durum

Düzce'de ise Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini göstermekte. Otoyolun Düzce gişeleri çevresinde ve kent merkezinin batısında aynı şekilde düşük görüş mesafesi gözlemleniyor. Özellikle D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sürücüler, sis nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı.

Soğuk Hava Koşulları

Öte yandan, soğuk hava şartları nedeniyle bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı ile kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, açık alanda park edilen bazı araçların camları da buz tuttu.

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır...

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır...

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

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