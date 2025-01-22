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Bolu Yangınında Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen ve Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:16
Bolu Yangınında Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen ve Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu Yangınında Hayatını Kaybeden Türkmen Ailesi Uğurlandı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Büyük Ilgi

Türkmen ailesinin taziyelerini kabul ettiği cenaze törenine; TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve birçok vatandaş katıldı.

Defin Süreci

Cenaze namazının ardından Türkmen ailesinin cenazeleri, son yolculuğuna Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu trajik olayda sevenleri, Türkmen ailesini yalnız bırakmadı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi...

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi...

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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