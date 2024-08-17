Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Gürz-8 Operasyonları

Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde gerçekleştirilen "Gürz-8" operasyonlarında 222 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'dan Açıklama

Sosyal medya aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle, milletimizin huzuru ve birlikteliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Operasyonların Hedefi

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldü. Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma ve bu örgütle irtibatlı olma sebepleri detaylıca incelendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yürütülen operasyonlar sonucunda, birçok ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile birlikte önemli miktarda döviz, Türk Lirası ve çeşitli dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Polislere Teşekkür

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," diyerek, emniyet güçlerine olan minnettarlığını dile getirdi.