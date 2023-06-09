Bolu’da dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları yola indi!
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Bolu’ya bağlı Yeniçağa ilçesinde yağmurun neden olduğu heyelan, dağlardan kopan dev kayaları yola savurdu. Yeniçağa giden Mengen-Yeniçağa yolu trafiğe kapatıldı.
Mengen ile Yeniçağa arasındaki karayolu üzerindeki Yumrutaş mevkiinde, bölgeyi etkisi altına alan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Dağlardan düşen moloz ve büyük kayalar beton çitleri yıktı ve yola çıktı.
Bazı taşlar bariyere çarptı ve yerinde kaldı. Heyelan nedeniyle Yeniçağa giden karayolu Mengen ilçesi girişinden trafiğe kapatıldı.
Yoldan geçmek isteyen araçlar Gökçesu şehir içi bir güzergâha yönlendirildi. Karayolu ekipleri kayaları yoldan çekerek yolu temizlemeye başladılar.
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