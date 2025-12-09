Boluspor'da Futbolda Bahis Soruşturması: Orkun Özdemir Tutuklandı

Boluspor'da 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında Yeni Gelişme

Savcılık ve hakimlik süreci tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 'Futbolda Bahis Soruşturmaları' olarak bilinen soruşturmanın ikinci aşamasında Bolusporlu üç futbolcu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen futbolcuların duruşmasında karar açıklandı.

Orkun Özdemir tutuklanırken, Ensar Bilir ve İsmail Kalburcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten makam olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilendirildi ve gözaltı ile yargılama süreçleri bu çerçevede devam ediyor.

