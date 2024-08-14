Boluspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanına koşuyla başlayıp kuvvet çalışmaları yaptı. Takım, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirirken, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Serhat Gülpınar’dan Açıklamalar

Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadıkları maçta oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi. "Hazır olmada eksik olan çok oyuncu vardı. Kamp geçirmemiş ve bize katılmış pek çok oyuncu var. Onları sakatlanmadan hazırlamak ve maç periyoduna uyum sağlamak için çabalıyoruz. Ancak bu süreç kolay olmayacak," dedi.

Önemli Noktalar

İlk yarıda beklenen performansı gösteremediklerini belirten Gülpınar, "İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Talihsiz bir maç oldu," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sezonda başarılı olabilmek için bazı transferlere ve zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

"Gerçek gücümüzü milli maç arasından sonra tam anlamıyla gösterebiliriz. Hazır olmayan ve transfer sürecinde olan oyuncular mevcut. Bu aşamada, puan toplamaya çalışacağız. Performansımız milli maç sonrası net bir şekilde ortaya çıkacak," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftası deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftası deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftası deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftası deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere açıklamada bulundu.