Bolvadin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Adem Turacı'nın Ölü Bulunması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 56 yaşındaki Adem Turacı evinde ölü bulundu. Mahalle muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür kendisinden haber alamadığı Turacı için polisten yardım istedi.

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