Bolvadin'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Adem Turacı'nın Ölü Bulunması
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Hacı Halife Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 56 yaşındaki Adem Turacı evinde ölü bulundu. Mahalle muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür kendisinden haber alamadığı Turacı için polisten yardım istedi.
Olayın Gelişimi
Muhtarın ihbarı üzerine durumun ciddiyetinin farkına varan polis ve sağlık ekipleri, hemen Turacı'nın evine sevk edildi. Çeşitli kontroller sonucunda, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Turacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ardından, cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Turacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ardından, cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.