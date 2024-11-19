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Boric, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki insani kriz ve yoksulluk konularını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 04:34
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 04:34
Boric, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

Boric, Gazze'deki İnsani Krizi Vurguladı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze Şeridi'ndeki insani krize dikkat çekerek, "Bugünlerde yaşadığımız ve bizi derinden etkileyen vahim insani kriz, milyonlarca insanı savaşın sonuçlarıyla yüz yüze bırakıyor." dedi.

G20 Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Boric, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde konuşarak, Gazze'deki insani kriz ve dünya genelindeki yoksulluk sorunlarına vurgu yaptı.

Dünya genelindeki eşitsizlik, göç ve gıda güvenliği gibi konulara çözüm bulmak için birlikte çalışma çağrısında bulunan Boric, "Aynı durum Gazze Şeridi'ndeki çatışma için de geçerlidir. Pozisyonumuzu yinelemekten çekinmiyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal Politikalara Dikkat

Boric, kamu politikaları ve sosyal korumanın önemine dikkat çekerek, "Demokrasiye geçişimizden bu yana kapsayıcı bir ekonomi geliştirme çabalarımız ve 'Şili Seninle Büyüyor' gibi toplumsal cinsiyet odaklı politikalar sayesinde, yoksulluk oranını yüzde 40’tan yüzde 6,5’a indirdik." diye konuştu.

Ülkelerin açlık ve yoksullukla mücadelede daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Boric, "Yoksulluğu tüm boyutlarıyla azaltmak istiyorsak, birlikte mücadele etmemiz gereken ortak konular var. Kararlılıkla hareket edersek daha az eşitsiz ve daha adil bir dünyaya ulaşabileceğimizden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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