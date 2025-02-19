Boris Johnson'dan Trump'a Çağrı: Ukrayna Savaşını Bitirmek İçin İşbirliği Yapın

Johnson, Avrupa'yı Trump'la İşbirliğine Davet Etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyerek Avrupa ülkelerini, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için Trump'la işbirliği yapmaya çağırdı.

Johnson, X platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupalı liderlere yönelik, "Biz Avrupalılar Trump hakkında skandal yaratmayı ne zaman bırakacağız ve bu savaşı bitirmek için ona yardım etmeye başlayacağız?" şeklinde ifadeler kullandı. Johnson, Trump'ın Ukrayna konusundaki açıklamalarının tarihsel doğruluk aradığını, ama aslında Avrupa'yı harekete geçirmek amacı taşıdığını savundu.

Özellikle Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının, Ukrayna'ya yardım sağlamak için kullanılmasını gerektiren Johnson, "ABD, başta Belçika'da olmak üzere 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığını göz önüne alabilir. Bu para Ukrayna'ya ödeme yapmak ve ABD'nin desteğini telafi etmek için kullanılmalıdır," dedi. Ayrıca Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parasının serbest bırakılmasını neden engellediğini sorguladı.

Johnson, Avrupalı ülkelere dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanılmasına izin vermeleri çağrısını yineleyerek, "ABD, Belçika, Fransa ve diğer ülkelerin bunu engellediğine inanıyor. Bu, çok saçma. Ciddi ve hızlı olmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin onay oranının %4 olduğu iddialarına da değinerek, "Elbette Zelenskiy'nin oy oranı %4 değil. Aslında Trump'ınkiyle hemen hemen aynı," dedi.

ABD ve Rusya Heyetleri Riyad'da Bir Araya Geldi

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konularını görüşmek üzere, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve 1.5 saat süren telefon görüşmesinin ardından yapıldı.

Üst düzey heyetlerin görüşmeleri, 4.5 saat sürerken, taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtti.