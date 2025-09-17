Borno'da Hadin Kai Operasyonu: 10 Boko Haram/ISWAP Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Borno'da Hadin Kai Operasyonu: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hadin Kai Operasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nijerya ordusu Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensuplarına yönelik bir operasyon düzenledi.

Açıklamada, operasyonda aralarında 3 ISWAP elebaşının bulunduğu 10 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Bölgedeki şiddetin boyutu

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet gösteriyor. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt ayrıca 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı; bölgedeki güvenlik operasyonları, sivil nüfusun korunması açısından kritik önem taşıyor.