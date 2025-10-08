Borno'da Operasyon: Boko Haram ve ISWAP'tan 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Borno eyaletindeki operasyonda Boko Haram ve ISWAP üyelerinden 9 terörist etkisiz hale getirildi, 37 rehine kurtarıldı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:25
Borno'da Operasyon: Boko Haram ve ISWAP'a Ağır Darbe

Hadin Kai Operasyonu'ndan açıklama

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik düzenlenen operasyonda ordunun verdiği bilgilere göre 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Hadin Kai Operasyonundan yapılan açıklamada, ordunun Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP hedeflerine karşı operasyonlar düzenlediği ve operasyonların başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonlarda teröristlerce alıkonulan 37 kişinin kurtarıldığı ve teröristlere ait çok sayıda silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Bölgede uzun süredir etkin olan Boko Haram, 2000'li yılların başından beri varlığını sürdürüyor. Örgüt, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

2015'ten itibaren Boko Haram, Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle bölgede yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

