Bornova'da eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

İzmir Bornova'da R.T. (70), 112'yi arayıp eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. İzadiye T. (69) yaşamını yitirdi; şüpheli tabancayla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:29
Rafetpaşa Mahallesi'nde ihbar üzerine müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzadiye T. (69)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli R.T., olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İzadiye T. bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

