Bornova'da eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Rafetpaşa Mahallesi'nde ihbar üzerine müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzadiye T. (69)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli R.T., olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İzadiye T. bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.