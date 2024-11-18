Borrell, AB-İsrail Ortaklığı İçin İnsan Hakları Üzerine Önerilerde Bulundu

Borrell'den Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı son dışişleri bakanları toplantısında AB-İsrail ortaklığının dayanağı olan anlaşmadaki insan hakları hükümlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Borrell, toplantıda Ortaklık Konseyi için insan hakları açısından uyum sağlanması amacıyla atılacak adımlar ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uygun ticaret düzenlemeleri hakkında bir teklif sunacağını bildirdi.

Toplantının Gündemi

Haziran ayındaki seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, toplantının ana gündeminin Ukrayna ile Orta Doğu durumu ve ABD'deki seçim sonuçları olduğunu belirtti. Borrell, Orta Doğu'daki insani krizi vurgulayarak, "Yaklaşık 44 bin kişi hayatını kaybetti, Gazze tamamen yıkıldı ve ölülerin %70'i kadın veya çocuk" dedi.

Borrell’in Taahhütleri

Borrell, AB üyesi ülkelerin Filistin devletini, somut eylemlerle desteklemeleri gerektiğini ifade ederek, "Son günlerimde bile bu konuda baskı yapmaya devam edeceğim" ifadesinde bulundu. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili olarak, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarına dikkat çekerek, destek verilmesinin önemini vurguladı.

ABD Seçim Sonuçları ve Avrupa'nın Hazırlığı

Borrell, toplantı sırasında ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından Avrupa'nın karşılaşacağı "tamamen farklı bir siyasi manzara" olduğuna dikkat çekti. Avrupalıların, ABD kararlarına tepki vermeden harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı. Borrell, gazetecilere açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı. Borrell, gazetecilere açıklamada bulundu.