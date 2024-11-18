DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,47 -0,49%
ALTIN
2.878,41 -1,44%
BITCOIN
3.169.918,03 -2,41%

Borrell, AB-İsrail Ortaklığı İçin İnsan Hakları Üzerine Önerilerde Bulundu

AB Dışişleri Bakanı Borrell, Ortaklık Konseyi için insan hakları ve ticaret düzenlemelerine dair önerilerin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:42
Borrell, AB-İsrail Ortaklığı İçin İnsan Hakları Üzerine Önerilerde Bulundu

Borrell'den Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı son dışişleri bakanları toplantısında AB-İsrail ortaklığının dayanağı olan anlaşmadaki insan hakları hükümlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Borrell, toplantıda Ortaklık Konseyi için insan hakları açısından uyum sağlanması amacıyla atılacak adımlar ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uygun ticaret düzenlemeleri hakkında bir teklif sunacağını bildirdi.

Toplantının Gündemi

Haziran ayındaki seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, toplantının ana gündeminin Ukrayna ile Orta Doğu durumu ve ABD'deki seçim sonuçları olduğunu belirtti. Borrell, Orta Doğu'daki insani krizi vurgulayarak, "Yaklaşık 44 bin kişi hayatını kaybetti, Gazze tamamen yıkıldı ve ölülerin %70'i kadın veya çocuk" dedi.

Borrell’in Taahhütleri

Borrell, AB üyesi ülkelerin Filistin devletini, somut eylemlerle desteklemeleri gerektiğini ifade ederek, "Son günlerimde bile bu konuda baskı yapmaya devam edeceğim" ifadesinde bulundu. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili olarak, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarına dikkat çekerek, destek verilmesinin önemini vurguladı.

ABD Seçim Sonuçları ve Avrupa'nın Hazırlığı

Borrell, toplantı sırasında ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından Avrupa'nın karşılaşacağı "tamamen farklı bir siyasi manzara" olduğuna dikkat çekti. Avrupalıların, ABD kararlarına tepki vermeden harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış...

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı. Borrell, gazetecilere açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış...

AB dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı. Borrell, gazetecilere açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
2
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
3
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
4
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
5
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
6
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti
7
İzmir'de Silahlı Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı