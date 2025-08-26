DOLAR
Borrell: AB'nin Gazze'deki hareketsizliği yargıya taşınmalı

Eski AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında AB kurumlarının hareketsizliğinin yargıya taşınmasını çağırdı.

Borrell'den yargısal çağrı

Avrupa Birliği'nin eski Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında AB kurumlarının tutumunu sert biçimde eleştirdi ve bu hareketsizliğin yargıya taşınması gerektiğini savundu.

İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde, Uluslararası Menendez Pelayo Üniversitesi'nin düzenlediği yaz seminerleri sırasında basına konuşan Borrell, "İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısında Avrupa kurumlarının hareketsizliğine karşı yargısal bir yanıt verilmesi" çağrısında bulundu.

Borrell, kurumları harekete geçirmek için yasal süreçlerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa kurumlarının yapması gerekeni yapması için birinin yasal işlem başlatması gerekecek. Çünkü Avrupa kurumları bunu yapmak istemiyor gibi görünüyor. Ancak adalet mahkemeleri denen bir şey var. Avrupa'nın bu eylemsizliği oraya taşınabilir." dedi.

AB kurumlarını İsrail'e karşı "basitçe ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamakla" suçlayan Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail'in yaptıklarına karşı eğer Avrupa hiçbir somut adım atmazsa durum öyle bir noktaya ulaşacak ki, Avrupa sadece zaten kaybettiği ruhuyla kalmayıp, itibarsızlığı dünyanın geri kalanına da sıçrayacak. Bu da AB'nin insan haklarını savunmak için herhangi bir politika izlemesini engelleyecek."

Borrell, AB'nin tepkisindeki tereddüdü, "yaptırım önerisi getiririz deyip sonra vazgeçtiğini" belirterek eleştirdi ve "Bu yüzden Avrupa'da bir devletin, bir kurumun veya meşruiyeti olan birinin tüm kartları masanın üzerine koyup, Avrupa kurumlarını harekete geçirmeye zorlamak için mahkemelere başvurmalı." diye konuştu.

2019-2024 yılları arasında AB Yüksek Temsilciliği görevini yürüten Borrell, "İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğinin açık olduğunu, AB'nin harekete geçmemesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İsrail'in sadece ahlaki suç ortağı değil, siyasi hatta idari sorumluluk ortağı da olacağını" söyledi.

Borrell, İsrail'in Gazze'deki soykırımını "Dünya için kesinlikle kabul edilemez bir trajedi" olarak nitelendirip, "Bunun devam etmesini yalnızca gelişmiş ülkelerin kamuoyu, yani İsrail'i silahlandıran, besleyen ve destekleyenler engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

