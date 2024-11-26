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Borrell: AB Ülkeleri UCM Kararlarına Uymalı Yoksa Hukuku Çiğnerler

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM kararlarına uymayan ülkelerin uluslararası hukuku ihlal edeceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:09
Borrell: AB Ülkeleri UCM Kararlarına Uymalı Yoksa Hukuku Çiğnerler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emirlerine uymalarının önemini vurgulayarak, aksi takdirde uluslararası hukuku çiğneyeceklerini belirtti.

Borrell, İtalya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Mahkeme Putin’e karşı çıktığında alkışlayıp Netanyahu’ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız” diyerek, bu davranışın çifte standart eleştirilerine yol açacağını ifade etti.

Borrell, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili bazı AB ülkelerinde rahatsızlık yarattığını belirtti. Bu konuda, “ABD Roma Statüsü’nün imzacısı değil, ama AB'nin tüm üye ülkeleri imzacı. Bu seçme özgürlüğünüz yok” dedi.

Borrell, AB üyesi ülkelerden uluslararası hukuka dair yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedi ve “UCM herhangi bir ulusal mahkeme kadar güçlü bir mahkemedir; eğer Avrupalılar UCM'yi desteklemezse, adalet için hiçbir umut kalmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Borrell, “UCM'nin bir mahkeme olduğunu ve tutuklama emrinin uygulanması gerektiğini açıkça ifade ettim. Bunun ihlal edilmesi uluslararası hukuku ihlal etmek olur” dedi.

Bazı AB ülkeleri, başta Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya olmak üzere, UCM kararına uymayacaklarına dair açıklamalarda bulunmuşlardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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