Borrell, ASEAN Toplantısında Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Borrell'den Gazze İçin Kritik Açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında Laos'ta gerçekleşen toplantıda önemli bir mesaj verdi. Borrell, Gazze'deki çatışmalara dikkat çekerek 'Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerekiyor' dedi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Vurgusu

Borrell, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, birçok ASEAN ülkesinin Gazze'deki olayları şiddetle kınadığını belirtti. 'Bir dehşet, başka bir dehşeti haklı çıkarmaz. AB, Filistin yönetiminin ana destekçilerindendir' ifadelerini kullandı. Ayrıca, insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İki Devletli Çözüm İçin İş Birliği Önerisi

Borrell, Gazze'deki durumu değerlendirerek, 'Kalıcı ve sürdürülebilir barış sağlamak için ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmalıyız' dedi. Ayrıca, AB-ASEAN ortaklığının kapsamlı çıktığını vurguladı.

Ticaret, İklim ve Güvenlik İşbirliği

Borrell, yaptığı açılış konuşmasında AB-ASEAN ilişkilerinin dış politikanın merkezinde yer alacağını belirtti. 'Ticaret, iklim ve güvenlik konularındaki işbirliğimiz güçlendirilmeli ve bu alanlarda kapsamlı stratejik ortaklığa ulaşmalıyız' diye ekledi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Toplantıda konuşan Borrell, her iki kurumun da uluslararası hukuku savunduğunu ve bu ilkelere yönelik tehditlerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına da dikkat çekti. 'Bu saldırganlığın ASEAN'a uzak görünebileceğinin farkındayım ancak sonuçları tüm dünya halklarını etkiliyor' dedi.