Borrell'den Avrupa Birliği'ne Acil Çağrı: 'İsrail'e Karşı Gücünüzü Kullanın'

Borrell'in AB'ye Veda Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görev süresinin son gününde, AB'nin Gazze'de barışın sağlanması ve şiddetin durması için diplomatik ve ekonomik gücünü İsrail'e karşı kullanması gerektiğini ifade etti. Borrell, bu konudaki aciliyetin altını çizerek, ikna yöntemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Gazze’deki Kriz ve İnsani Durum

Borrell, Gazze'deki insani krizin felaket boyutlarına ulaştığını belirterek, ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği bu bölgede, masum kadın ve çocukların da büyük kayıplar verdiğini hatırlattı. Borrell, “Barışa olan ihtiyacı hissedersiniz,” diyerek, yaralı çocuklar için çalışan hastaneleri ziyaret etmeye çağırdı.

Yerinden Edilmeler ve Güncel Durum

Son 40 ayda Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edildiğini vurgulayan Borrell, durumun Brüksel nüfusunun iki katı kadar insanı etkilediğini belirtti. “Artık gidecek yerleri yok, sağlık hizmetleri ve okulları yok,” diyerek bölgedeki yaşanan durumu gözler önüne serdi.

Medyada Sansür ve Algoritma Eleştirisi

Borrell, Gazze'ye yönelik kayıtsızlığı, medyadaki sansür ve sosyal medya algoritmalarına dayandırarak, “Gözleriniz görmezse, kalbiniz de hissetmez,” ifadesini kullandı. Savaş için çalışan algoritmaların barışa yönelik olanlardan çok daha güçlü olduğunu belirtti. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve BM’ye kötü muamele yapıldığını ifade etti.

Hadja Lahbib’in Vurguları

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, uluslararası toplumdan İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere, Orta Doğu'daki krizler hakkında somut adımlar atmasını istedi. “Tüm tarafları çifte standart olmaksızın uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz,” dedi. Ayrıca, “İki devletli çözümün” sağlanabilmesi için diplomatik adımlar atılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Küresel Koalisyon Girişimi

Söz konusu girişim, AB ve Suudi Arabistan tarafından BM Genel Kurulu sırasında 26 Eylül'de başlatılmış ve ilk toplantısı 30-31 Ekim'de Riyad'da yapılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.