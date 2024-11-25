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Borrell'den Filistin İtirafı: AB, İnsani Felaketi Önlemekten Çocuk

Borrell, Gazze'deki insani kriz ve sivil kayıplara dikkati çekti, AB’nin bu durumu engellemeyişini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:38
Borrell'den Filistin İtirafı: AB, İnsani Felaketi Önlemekten Çocuk

Borrell'den Filistin İtirafı: AB Sivil Kayıpları Önlemekte Başarısız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görev süresinin sonuna yaklaşırken, Gazze'de artan sivil kayıpların önlenmesinde AB'nin başarısız olduğunu vurguladı. Borrell, 2024 yılı için kaleme aldığı "Ateş yayındaki Avrupa" başlıklı blog yazısında, insani durumun felakete dönüşmesine dikkat çekti.

Sivil Kayıplar ve Artan Gerginlikler

Borrell, ''Sivil kayıp sayısının her ay artmasını, Gazze'deki insani durumun felakete dönüşmesini, Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmasını ve Filistin Yönetimi'nin çöküşün eşiğine gelmesini engelleyemedik'' şeklinde konuştu.

AB'nin Kendi Güvenliği

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların Avrupa üzerinde yarattığı etkilere de değinerek, ''Kendi güvenliğimizi sağlayabilecek duruma gelmemiz elzemdir. Refahımız ve geleceğimiz, her dört yılda bir ABD seçmenlerinin ruh haline bağlı kalmaya devam edemez'' dedi.

Çifte Standart Eleştirisi

Borrell, AB'nin eylemsizliğinin, ona ''çifte standart'' yakıştırması yapılmasına neden olduğunu aktararak, bu durumun doğru olmadığını belirtti. AB’nin Orta Doğu politikalarının netleştirilmesi gerektiğini savundu.

Küresel İlişkiler ve Avrupa'nın Geleceği

ABD'nin izolasyonist politikalarının kabul edilebileceğini, ancak Avrupa için durumun farklı olduğunu ifade eden Borrell, ''Bu, AB'nin geleceği için ölümcül bir tehlike olur'' değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, görev süresi boyunca AB'nin ''gücün dilini konuşmayı öğrenmesi'' için çalışmaların devam ettiğini ancak daha kat edilecek çok yol olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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