Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borrell'den Filistin Üzerine Önemli Açıklamalar

Josep Borrell, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:07
Borrell'den Filistin Üzerine Önemli Açıklamalar

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin'e Destek Çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Borrell, bunu bir birlik sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak ifade etti.

Gazze'deki Durumun Korkunçluğu

Borrell, Gazze'de 9 aydır devam eden çatışmaların bedelinin korkunç olduğunu belirterek, günümüz koşullarında aşırıcılığın arttığını ifade etti. Siyasi bir çözümün sağlanmasının ise oldukça zor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Borrell, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasadışı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sona ermesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşlerinin dikkate alınmasının önemine değindi.

Tarihi Sorumluluk Vurgusu

Borrell, barışın sağlanmasının zor olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun için çabalanması gerektiğini ifade etti. Avrupalılar olarak bu süreçte öncü olmaları gerektiğini belirterek, çatışmanın köklerindeki tarihi sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini belirtti.

Çifte Standart Eleştirisi

Borrell, uluslararası ilkelerin evrensel olduğunu ve her durumda aynı şekilde uygulanması gerektiği konusunda eleştirilerde bulundu. AB'nin Filistin'e yönelik desteğinin yalnızca mali ve insani yardımlarla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Nesillere Yatırım

Borrell, Orta Doğu'da uzun vadeli barış sağlanmasının yalnızca kısa vadeli çözümlerle mümkün olmadığını vurgulayarak, gelecek nesillerin güvenliğini düşünmek gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, daha güçlü bir siyasi angajmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak