Borrell'den Filistin Üzerine Önemli Açıklamalar

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin'e Destek Çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Borrell, bunu bir birlik sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak ifade etti.

Gazze'deki Durumun Korkunçluğu

Borrell, Gazze'de 9 aydır devam eden çatışmaların bedelinin korkunç olduğunu belirterek, günümüz koşullarında aşırıcılığın arttığını ifade etti. Siyasi bir çözümün sağlanmasının ise oldukça zor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Borrell, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasadışı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sona ermesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşlerinin dikkate alınmasının önemine değindi.

Tarihi Sorumluluk Vurgusu

Borrell, barışın sağlanmasının zor olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun için çabalanması gerektiğini ifade etti. Avrupalılar olarak bu süreçte öncü olmaları gerektiğini belirterek, çatışmanın köklerindeki tarihi sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini belirtti.

Çifte Standart Eleştirisi

Borrell, uluslararası ilkelerin evrensel olduğunu ve her durumda aynı şekilde uygulanması gerektiği konusunda eleştirilerde bulundu. AB'nin Filistin'e yönelik desteğinin yalnızca mali ve insani yardımlarla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Nesillere Yatırım

Borrell, Orta Doğu'da uzun vadeli barış sağlanmasının yalnızca kısa vadeli çözümlerle mümkün olmadığını vurgulayarak, gelecek nesillerin güvenliğini düşünmek gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, daha güçlü bir siyasi angajmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.