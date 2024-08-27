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Borrell'den Gazze İçin Çocuk Felci Aşılaması İçin Ateşkes Çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de çocuk felci aşılaması için 3 günlük insani ateşkes talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:33
Borrell'den Gazze İçin Çocuk Felci Aşılaması İçin Ateşkes Çağrısı

Gazze'de Çocuk Felci için Acil Ateşkes Gerekiyor

Josep Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Gazze'deki çocuk felci aşılaması için 3 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu. Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki çocukları bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Çocuk Felci Tehdidi

Borrell, "Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazze'deki çocukları büyük bir tehdit altına alıyor." ifadelerini kullandı. Üç günlük ateşkes, aşılama çalışmaları için kritik bir öneme sahip.

Uluslararası Destek İhtiyacı

Bu süre zarfında Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından aşılamanın gerçekleştirilmesi için ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Geçtiğimiz günlerde Filistin Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos'ta çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını duyurdu ve bu aşıların Gazze'ye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

BM'den Uyarılar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki su ve sanitasyon sorunlarının hijyen sıkıntısını artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, bölgede son 25 yıl içinde ilk defa çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtti.

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