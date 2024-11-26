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Borrell'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı: 'Savaşları Durdurun!'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Lübnan'da ateşkes önerisini kabul etmesi için acil baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:29
Borrell'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı: 'Savaşları Durdurun!'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, G7 toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, İsrail hükümetine Lübnan'da ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrıda bulundu.

Borrell, görev süresinin sonuna yaklaşırken katıldığı son G7 toplantısının girişinde yaptığı konuşmada, sahadaki durumu değerlendirerek, "Bugün ateşkes önerisini onaylamak için İsrail'e baskı yapalım. İsrail hükümetinin aşırılıkçı bakanlarından, savaşa devam etmeye yönlendiren sesler duyuyorum," dedi.

Lübnan ziyaretini tamamladığını ve buradaki durum hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Borrell, >"ABD ve Fransa'nın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının yapılmaması için hiçbir bahane olamaz. Ateşkesi uygulamak için artık bahane bulunmamalı. Aksi takdirde Lübnan büyük bir yıkıma uğrayacak," ifadelerini kullandı.

Borrell, Lübnan'da yaklaşık 4 bin sivil mağdur olduğuna ve yüz bin evin yıkıldığına dikkat çekti. Ayrıca, "Her gece, Beyrut şiddetli bir şekilde bombalanıyor; bugünden itibaren barış hakkında düşünmeye başlamalıyız," şeklinde konuştu.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ve Fransa tarafından arabuluculuğuyla gündeme getirilen ateşkes önerisi hakkında "Anlaşma yok, eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz," şeklinde bir açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına yaklaşmakta olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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