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Borrell'den İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Sert Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırısını kınadı ve savaş kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:12
Borrell'den İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Sert Tepki

Borrell, İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, "güvenli" olduğu belirtilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

"Sivillerin Hayatı Korumalıdır"

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Han Yunus'taki güvenli bölgede bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Savaş kurallarına saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerekmektedir" dedi.

Borrell, Gazze'deki insani durumu normalleştirmenin mümkün olmadığını da vurguladı. İsrail ordusunun, kaçan sivillerin çadırlarına yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Görgü tanıklarına göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi bölgesindeki mülteci kampına 3 füze saldırısı düzenledi.

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