Borrell'den Lübnan'a Acil Ateşkes ve BMGK 1701 Çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Acil Ateşkes Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı acil ateşkes ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kayıplar

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Almat bölgesine düzenlediği saldırı neticesinde 7 çocuğun da dahil olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. AB, saldırılara karşı “dehşete düştüğünü” belirten Borrell, “İsrail ordusu da dahil olmak üzere hiç kimse bu kadar çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine kayıtsız kalamaz.” dedi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Increasing

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda toplam 3,189 kişi hayatını kaybederken, bunlardan 194’ü çocuk ve 621’i kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 14,078 kişi yaralandı.

BMGK 1701 Sayılı Kararın Önemine Vurgu

BMGK’nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Karara göre, buradaki sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) silah bulundurabilir. Ancak, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail arasında belirlenen Mavi Hat arasındaki alan, 2000 yılından bu yana Hizbullah tarafından kontrol edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.