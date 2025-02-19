Borrell'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: 'Savaş Suçu' İfadesi

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Trump'ın Gazze planını savaş suçu olarak nitelendirerek uluslararası hukuka dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:24
Borrell'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: 'Savaş Suçu' İfadesi

Eski AB Yüksek Temsilcisi'nden Trump'a Sert Tepki

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planı hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Planı Savaş Suçu Olarak Değerlendirildi

Borrell, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Gazze planını duyduğunda "onun adına utanç duyduğunu" ifade ederek, "İnsanları zorla yerlerinden edemezsiniz," dedi. Borrell, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Keşke binlerce ölü, on binlerce sakatlanmış çocuk ve halen serbest bırakılmayı bekleyen rehine olmasaydı," yorumunda bulundu.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Borrell, Trump'ın "rahat bir şekilde Gazze planını söylemesinin" ve büyük bir savaş suçu işlemekle tehdidinde bulunmasının yanında, uluslararası toplumun tepkisizliğine de vurgu yaptı: "Sivil bir nüfusu topraklarından sürmek, uluslararası hukukta bir savaş suçu olarak sınıflandırılır. Bunu yapacağını söylemek ve sakin kalmak büyük bir hayal kırıklığıdır. Ne Avrupa ne de dünya bu duruma tutarlı bir tepki vermedi."

Uluslararası Ceza Mahkemesi Üzerine Endişeler

Borrell, Trump'ın ABD'ye ve müttefiklerine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesini yaptırımla tehdit etmesinin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Güç karşısında hukukun son araçlarının terk edilmesi büyük bir tehlike. Burada karşılık vermemiz gerektiğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Planı

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ağır yıkımlara neden olan saldırılar sonrasında bölgenin yeniden imarını hedefleyen bir plan açıklamıştı. Bu planda, Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi ülkere gönderilmesini öngörürken, yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanımayacağını belirtmişti.

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