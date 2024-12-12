Borrell'den Trump Uyarısı: 'Haçlı Seferi Başlatılabilir!'

Borrell'den Endişe Verici Açıklamalar

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından başlayacak olan ikinci Donald Trump dönemine dair kaygılarını dile getirdi. Borrell, bu dönemde Çin ve Müslümanlara karşı bir 'Haçlı Seferi' başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu Politikasında Başarısızlık

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen bir forumda konuşan Borrell, AB'nin Orta Doğu'daki politikalarının yetersiz kaldığını belirtti. Zamanla ikna etme yöntemini benimseyen AB'nin, Orta Doğu'da 30 yıl geriye gittiğini ifade etti.

Amerikan Seçimlerine Güven Olmaz

Avrupa'nın ABD'deki seçim süreçlerine kurban gidemeyeceğini de vurgulayan Borrell, “Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz.” diyerek, AB’nin daha bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiğini söyledi.

NATO Ülkeleri ve Savunma Harcamaları

Borrell, ayrıca Trump'ın NATO ülkelerine yönelik tehditlerine de değinerek, bu ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının %2'sini savunmaya harcamadıklarında ABD tarafından dış saldırılara karşı korunmama tehdidiyle karşı karşıya olduklarını hatırlattı.

Tarihi Referanslar ve Gelecek Öngörüleri

ABD'nin yeni Savunma Bakanı olması beklenen eski televizyon sunucusu Pete Hegseth’in kolunda bulunan, 11. yüzyıldaki 1. Haçlı Seferi'ne atıfla kullanılan 'Tanrı öyle istiyor' yazılı dövme hakkında da yorumda bulunan Borrell, “Eğer Amerikalıların dünyada bir sesi varsa, bunun nedeni dünyanın etrafında dolaşan altı filoları olmasıdır.” ifadelerini kullandı.