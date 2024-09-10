Borrell, Gazze’deki İnsani Krizin İnsan Yapımı Olduğunu Vurguladı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell Refah Sınır Kapısını Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ilk kez gerçekleştirdiği Refah sınır kapısı ziyaretinde, Gazze'ye yönlendirilen yardımları "okyanusta bir damla" olarak tanımladı. Borrell, bununla birlikte daha fazla yardım yapacak siyasi iradenin bulunmadığını belirtti.

Gazze’ye Giriş Bekleyen Yardımlar

Borrell, Mısır'daki temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazzeye giriş bekleyen 1400 tır olduğunu ve bunun yalnızca 50 tırın geçişine izin verildiğini kaydetti. Bu durumun Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Borrell, "Ben buraya uydu görüntüleri aracılığıyla bakmaya alışkınım ve her gün bu geçişin yoğunluğunu görüyorum. Fakat bunu yerinde görmek bambaşka bir deneyim." dedi.

İnsan Yapımı Bir Kriz ve İhlaller

Borrell, Gazze’deki durumu, "Bu doğanın yarattığı bir kriz değil; yapay bir trajedi" şeklinde tanımladı. Hamas’ın yaklaşık bir yıl önceki terör saldırısının bu durumu tetiklediğini hatırlatarak, "Bir dehşet, başka bir dehşeti haklı çıkaramaz. Bugün Gazze'de olanlar insan haklarının büyük bir ihlali." ifadelerini kullandı.

AB'nin Rolü ve Çözüm Arayışları

Borrell, AB'nin Filistinlilere destek vermeye devam edeceğini, ancak bu desteğin siyasi çözümlerle pekiştirilmesi gerektiğini söyledi. "Yiyecek verip ardından o kişi için endişelenmek çözüm değil" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Borrell, enerji barlarının İsrail tarafından engellendiğini ve sürecin ilerlemesi için daha fazla siyasi irade gerektiğini vurguladı. "İsrail'e baskı yapabiliriz, ancak kapasitemiz sınırlı," diyerek, ateşkesin sağlanamaması ile ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

Mogadişu Benzeri Durumdan Kaçınmalıyız

Borrell, Gazze’nin yeni bir Mogadişu haline gelmemesi gerektiğini ifade ederek, "Gazze'de kamu düzeninin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu sorumluluk öncelikle Filistin Yönetimi’ne aittir." şeklinde konuştu.