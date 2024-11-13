Borrell, İsrail ile Siyasi Diyaloğun Askıya Alınmasını Önerdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Önerisi Gündemde

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları doğrultusunda İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını önerdi.

Teklifin Gündeme Gelmesi

Euronews'ün ismi açıklanmayan AB yetkililerine dayandırdığı habere göre, Borrell, bu önerisini bugün yapılan büyükelçiler düzeyindeki toplantıda gündeme getirdi.

Borrell'in, Gazze'deki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle sunduğu önerinin 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında tartışılması bekleniyor.

Bölünme ve Olumsuz Görüşler

Önerinin uygulanması için üye ülkeler arasında oybirliği sağlanması gerekiyor. Ancak AB içinde İsrail-Filistin meselesindeki bölünmeler nedeniyle bu konuda uzlaşmanın sağlanması pek mümkün görünmüyor. Toplantıda söz alan büyükelçilerin çoğunun öneriye olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Kaynaklardan biri: "Bu öneri, ilişkilerde bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir siyasi sinyal. Aynı zamanda İsrail'i, eylemlerini açıklamaya ve haklılığını ispatlamaya zorlamanın bir yolu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ve İrlanda'nın Talepleri

Daha önce İspanya ve İrlanda, 14 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları ve demokratik ilkelerle ilgili yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin acilen gözden geçirilmesini talep etmişti. Ancak bu konuda henüz bir adım atılmamıştı.

2000 yılında yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanırken, siyasi ve kültürel diyalog açısından da bir temel oluşturuyor. Anlaşmanın ikinci maddesi, İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı göstermesini gerektiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.