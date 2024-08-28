Borrell: İsrail'in Batı Şeria Operasyonu Gazze'yi Etkilememeli

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Önemli Açıklama

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen askeri operasyonların, Gazze'deki çatışmaların kapsamını genişletmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Genişletilmiş Çatışmanın Sonuçları

Borrell, "İsrail'in Batı Şeria'daki askeri müdahaleleri, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın daha da derinleşmesine yol açmamalıdır" dedi. Bu yorum, bölgedeki gerilimin artışını ve uluslararası toplumun tepkisini artırabilecek bir durumun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Borrell ayrıca, uluslararası toplumu barışı sağlamak için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.