Borrell, İsrail'in Norveçli Diplomatlardan Gelen Akreditasyon İptalini Kınadı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Norveç'e Destek Verdi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan Norveç'in diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine karşı koyarak, bu durumu kınadı.

Norveç Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Yüksek Temsilci'nin, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Borrell, bu kararın Oslo Anlaşmalarının ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail'e Çağrı ve AB'nin Tavrı

Açıklamada, Borrell'in, "Filistin Yönetimi ile normal ilişkileri ve işbirliğini orantısız bir şekilde bozan bu haksız kararı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Tel Aviv'deki AB Delegasyonu Başkanı'nın, tartışmalı konu hakkında Birliğin tutumunu İsrail hükümetine ilettiği aktarıldı. Borrell, bu konunun yalnızca İsrail ve Norveç arasındaki bir mesele değil, Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışan tüm tarafları ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

Norveç'in Rolü ve Sonuçları

Açıklamada, Norveç’in Orta Doğu'daki barış süreçlerine ve Filistin halkına destek sağlama konusundaki önemli rolü vurgulandı ve AB'nin Norveç ile 'tam dayanışma' içinde olduğu ifade edildi. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in bu kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kapasitesini olumsuz yönde etkilediğini ve bunun aşırı bir eylem olduğunu belirtti.

Filistin'in Tanınması

Norveç, 28 Mayıs 2023 tarihinde Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. İsrail ise bu duruma karşılık olarak, Filistin devletini tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Norveç'in İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak bu kararı alması ile birlikte, Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmiştir.