Borsa İstanbul'da İkinci Dalga Manipülasyon Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin genişletildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporunda Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisselerine yönelik manipülasyon tespit etmesi ve yazılı başvuruda bulunmasının ardından ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiren uygulandı. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişi ve yürütülen incelemeler

Başsavcılığın 16 Eylül tarihli önceki açıklamasında, Investco Holding yetkilileri hakkında da Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada, dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği, eylemleri tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Daha sonra soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalanmış; böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.