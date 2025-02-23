Borsa İstanbul'da Yanıltıcı Haberlere Soruşturma Başlatıldı

Borsa İstanbul'daki olağan dışı fiyat hareketlerine neden olan yanıltıcı haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:37
Borsa İstanbul'da Yanıltıcı Haberlere Soruşturma Başlatıldı

Borsa İstanbul'da Yanıltıcı Haberlere Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemde yaşanan olağan dışı fiyat hareketlerine dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Soruşturma, maksatlı ve yanıltıcı haberler üreten ve bu bilgileri yayan kişiler hakkında resen başlatıldı. Başsavcılığın açıklamalarına göre, söz konusu durumu tetikleyen haberlere yönelik kapsamlı bir inceleme yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak olan inceleme ve raporlama süreçleriyle soruşturmanın ilerleyeceği bilgisi verildi. Bu durum, yatırımcıları koruma amaçlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son günlerde Borsa İstanbul'daki olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerinin önüne geçmek için atılan bu adımın piyasaların güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

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