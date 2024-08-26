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Borsakarası Üzümü Bağlarda Yerkendi

İzmir'de geliştirilen Borsakarası üzümü fidanları, tarımsal üretimde önemli bir yer alacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:19
Borsakarası Üzümü Bağlarda Yerkendi

Borsakarası Üzümü ile Tanışın

İzmir Ticaret Borsası ve Tarım ile Orman Bakanlığı’nın işbirliğiyle üretilen yeni milli üzüm çeşidi "Borsakarası", artık bağlarda kendini gösterecek. Üreticilere dağıtılacak olan bu özel fidanlar, Türk tarımında önemli bir adım niteliği taşıyor.

İzmir Ticaret Borsası'nın Ziyareti

İzmir Ticaret Borsası (İTB), Borsakarası üzümünün gelişimi için Tarım Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ve İTB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu'nın da içinde bulunduğu bir heyet, çalışmaları yerinde inceledi.

2024 Hasadı ve Gelişmeler

2024 yılı için ilk Borsakarası üzüm hasadının başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. İlhan Zincircioğlu, bu üzüm çeşidinin, 27 Mart 2023'te Meyve ve Asma Tescil Komitesince milli çeşit olarak kaydedildiğini belirtti. Borsakarası, ikinci hasatla birlikte kalitesini kanıtladı.

Üretim ve Ticaret

Bu milli üzüm çeşidinin, üreticiler tarafından yaygın olarak dikileceği, hem yaş hem de kuru üzüm olarak ticaretinin artacağı öngörülüyor. Zincircioğlu, ürünün daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için iki ayrı lokasyonda bahçeler kurulup, aşılı fidanların üretilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Teşekkür Mesajı

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Zincircioğlu, projelerde teknik destek sağlayan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve ekibine de teşekkür etti. Bu işbirliği ile Türk üzümcülüğünün daha ileri seviyelere ulaşması hedefleniyor.

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş...

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen "Borsakarası" üzümü fidan olarak yetiştirilip üreticilere dağıtılacak. İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu (sağda), İTB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu (solda) ve teknik ekipten oluşan heyet, konuyla ilgili olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş...

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen "Borsakarası" üzümü fidan olarak yetiştirilip üreticilere dağıtılacak. İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu (sağda), İTB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu (solda) ve teknik ekipten oluşan heyet, konuyla ilgili olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş...

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen "Borsakarası" üzümü fidan olarak yetiştirilip üreticilere dağıtılacak. İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu (sağda), İTB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu (solda) ve teknik ekipten oluşan heyet, konuyla ilgili olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

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