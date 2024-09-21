Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25. Yıl Dönümünü Kutluyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25. Yılını Kutluyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), verdiği konserlerle müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan topluluk olarak, 25. yılını coşkuyla kutluyor. Bugüne kadar 350 bini aşkın dinleyiciyle buluşmuş olan orkestra, bu özel yıl için beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi düzenleyecek.

Birleşik Krallık Turnesi ve Yeni Albüm

BİFO, 25. yıl dönümünde 40’a yakın konuk şef ve 500’den fazla solistle sahneyi paylaşarak, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Ayrıca, bu yıl yeni bir albüm de yayımlayacak.

Kurucu ve Yürütme Kurulu Yorumları

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, 25 yıl önce Ahmet Kocabıyık'ın hayaliyle başlayan bu yolculuktan mutlu olduklarını belirtti. Hamedi, "BİFO, yetenekli ve coşkulu bir topluluk. Bu başarının ardında inançla duran Borusan’ın 80. yıl hediyesi olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Erenli ise, BİFO’nun 25 yıl içerisinde İstanbul'un kültürel yaşamında önemli bir yer edindiğini vurguladı. "Avrupa'da beğenilen bir orkestra olarak BİFO'ya nice başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Geçmiş ve Gelecek

BİFO'nun tarihi, Borusan Oda Orkestrası'na dayanıyor. 1993 yılında kurulan orkestra, 1999 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası adını alarak müzik yolculuğuna başlamıştır. Orkestra, bugüne kadar birçok önemli şefle birlikte çalıştı ve İstanbul dışında birçok şehirde de konserler verdi.

Düzenli sezon konserlerinin yanı sıra, BİFO, Salzkurg, Atina, Viyana gibi şehirlerde de konserler vererek uluslararası alanda adını duyurmuştur. 2024-2025 sezonunda radyo ve çevrimiçi platformlarda konserlerine devam edecektir. Yeni sezonda, BİFO’nun ünlü isimlerle gerçekleştireceği beş konser, müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği anlar arasında bulunuyor.

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurt içinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. yılını kutluyor. Konserlerde 40'a yakın konuk şef ve 500'ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan orkestra, 25. yılında beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek ve albüm çıkaracak.

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurt içinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. yılını kutluyor. Konserlerde 40'a yakın konuk şef ve 500'ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan orkestra, 25. yılında beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek ve albüm çıkaracak.

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurt içinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. yılını kutluyor. Konserlerde 40'a yakın konuk şef ve 500'ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan orkestra, 25. yılında beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek ve albüm çıkaracak.

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurt içinde 350 bini aşkın, yurt dışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. yılını kutluyor. Konserlerde 40'a yakın konuk şef ve 500'ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan orkestra, 25. yılında beş konserden oluşan Birleşik Krallık turnesi gerçekleştirecek ve albüm çıkaracak.