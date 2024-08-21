Borussia Dortmund Taraftarları, Rheinmetall Sponsorluk Anlaşmasını Protesto Ediyor

Borussia Dortmund Taraftarları Protestoda Birleşiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund’un taraftarları, silah üreticisi Rheinmetall ile yapılan sponsorluk anlaşmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Taraftarlar, bu anlaşmanın kulübün değerleriyle çeliştiğini savunuyor.

Protesto Açılaması ve Tepkiler

Güney tribünü taraftar birliği tarafından yayımlanan açıklamada, birçok taraftar grubunun da imzalarıyla destekledikleri bir metin ile kulübün Rheinmetall ile olan ortaklığını kınadıkları belirtildi. Açıklamada, kulüp yöneticilerinin ve kurullarının, Borussia Dortmund’un "etki gücünü" silah şirketinin kamuoyundaki imajını düzeltmek için kullanmasını kabul etmelerinin, kulübün değerlerini hiçe saydığı vurgulandı.

Stadyumda Protesto Çağrısı

Taraftarlar, Borussia Dortmund’un sezon açılışında Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçta, Rheinmetall ile yapılan sponsorluktan duydukları rahatsızlığı gösterdikleri döviz ve pankartlarla stadyuma taşımak üzere çağrıda bulundu. Bu çağrıyla birlikte, stadyumda yankılanacak protesto seslerinin, kulübe önemli bir mesaj göndermesi bekleniyor.

Rheinmetall ile Sponsorluk Anlaşması

Borussia Dortmund, daha önce Rheinmetall ile üç yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında, Rheinmetall logosu, Dortmund’un lisanslı ürünlerinde, stadyumdaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacak.