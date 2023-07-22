Boş evlere vergi alınması için çalışmalar başlıyor

Hükümetin fahiş kiraya karşı aldığı yüzde 25 artış sınırı önlemine ek olarak, boş tutulan evlere yönelik vergi artışı hazırlığı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konu hakkında yapılan çalışmayı doğrulayarak, bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de boş evlerden yüksek vergi alınabileceğini belirtti.



BOŞ EVLERİN HARİTASI ÇIKARTILACAK





Körfez turu dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın, mal sahiplerini yüksek vergi yükünden kurtarıp, evlerini kiraya verme konusunda teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti. Böylece, boş duran evlerin ikamete açılması ve arz sıkıntısının aşılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerle, mal sahiplerine vergi yerine evin satış fiyatında veya kirasında indirim yapma seçeneği sunulacak. Bu sayede, ev sahipleri daha esnek ve uygun koşullarda kiracılarla anlaşabilecek ve konut talepleri karşılanmış olacak.

Ayrıca, Türkiye'deki boş evlerin haritasının çıkartılması da planlanıyor. Bu sayede, boş durumdaki konutların nerede ve ne kadar olduğu tespit edilerek daha etkili çözümler üretilecek.

Hükümetin bu adımıyla, konut kiralama süreçlerinin daha adil ve dengeli hale getirilmesi, hem ev sahiplerine hem de kiracılara daha iyi bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor.