Boşanma aşamasında olanlar bir kez daha düşünecek! Nafakalarda devir değişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın süresiz nafaka uygulamasının kabul edilebilir olmadığına dair açıklaması, nafaka sisteminde değişiklik yapılacağına dair bir işarettir. Ancak net bir şekilde süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair henüz kesin bir karar alınmamıştır. Bu konuda çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Nafaka sistemindeki değişikliklerin nasıl olacağına dair kesin bir bilgi vermek için şu an için erken olsa da, bazı olası senaryolar düşünülebilir:

1. Süresiz nafaka tamamen kaldırılabilir: Süresiz nafaka yerine, belirli bir süreyle sınırlı nafaka hakkı verilebilir. Bu durumda, nafaka alan taraf belirli bir süre boyunca nafaka alabilir ve bu sürenin sonunda nafaka hakkı sona erer.

2. Süresiz nafaka yerine rehabilitasyon desteği getirilebilir: Nafaka alan tarafın mesleki eğitim ve iş bulma sürecini desteklemek için bir rehabilitasyon programı uygulanabilir. Bu şekilde, nafaka alacak kişinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi teşvik edilir.

3. Nafaka miktarı ve süresi yeniden düzenlenebilir: Süresiz nafaka yerine, nafaka miktarı ve süresi belirli kriterlere göre yeniden düzenlenebilir. Örneğin, nafaka alacak kişinin gelir durumu, iş gücü ve diğer sosyo-ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak nafaka miktarı ve süresi belirlenebilir.

Bu değişikliklerin nasıl olacağına dair kesin bilgi ancak yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra netleşecektir. Herhangi bir değişiklik yapılırken, mevcut nafaka alanların haklarının korunması ve adil bir düzenlemenin sağlanması önemlidir. Bu nedenle, değişikliklerin yapılacağı konuda ilgili tarafların görüşleri alınmalı ve dikkate alınmalıdır. Konu hakkında Avukat Kerem Olcayto ve Ekonomist Muhammet Bayram gibi uzmanların görüşleri ve çalışmaları da değerlendirilerek adım atılabilir.





Avukat Kerem Olcayto'nun yaptığı açıklamalara göre, süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması uzun süredir gündemde olan bir konu olmuştur. Nafaka uygulamasının süresiz hale gelmesi 1988 yılında yapılan bir değişiklikle gerçekleşmiştir. Ancak şu anda süresiz nafaka uygulamasının kabul edilebilir olmadığı düşünülmekte ve uygulama üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Geçmişte gündeme gelen bir uygulamada, nafakanın evliliğin yılına göre belli bir süreyle sınırlandırılması düşünülmüştü. Örneğin, iki yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındakilerde 7-8 yıl, 5 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl gibi bir süre belirlenebilirdi. Ancak bu uygulamanın da arabuluculuk sistemi ve kusur oranı gibi faktörler nedeniyle pratikte sağlıklı sonuçlar vereceği konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Yapılacak değişikliklerle ilgili olarak süresiz nafakanın ne zaman başlayacağı ve hangi kriterlere göre sınırlandırılacağı netleştirilmelidir. Bu tür değişikliklerin yapılmasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalar yapmakta ve uzman görüşlerinden de faydalanmaktadır. Bu tür düzenlemelerin nafaka alanların haklarının korunması ve adil bir sistemin oluşturulması açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.Avukat Kerem Olcayto'nun yaptığı açıklamalara göre, süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması uzun süredir gündemde olan bir konu olmuştur. Nafaka uygulamasının süresiz hale gelmesi 1988 yılında yapılan bir değişiklikle gerçekleşmiştir. Ancak şu anda süresiz nafaka uygulamasının kabul edilebilir olmadığı düşünülmekte ve uygulama üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Geçmişte gündeme gelen bir uygulamada, nafakanın evliliğin yılına göre belli bir süreyle sınırlandırılması düşünülmüştü. Örneğin, iki yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındakilerde 7-8 yıl, 5 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl gibi bir süre belirlenebilirdi. Ancak bu uygulamanın da arabuluculuk sistemi ve kusur oranı gibi faktörler nedeniyle pratikte sağlıklı sonuçlar vereceği konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Yapılacak değişikliklerle ilgili olarak süresiz nafakanın ne zaman başlayacağı ve hangi kriterlere göre sınırlandırılacağı netleştirilmelidir. Bu tür değişikliklerin yapılmasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalar yapmakta ve uzman görüşlerinden de faydalanmaktadır. Bu tür düzenlemelerin nafaka alanların haklarının korunması ve adil bir sistemin oluşturulması açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın yaptığı açıklamalara göre, süresiz nafaka uygulamasının bazı olumsuz yanları bulunmaktadır. Özellikle nafaka ödeme gücüne bakılmaksızın ve mali duruma göre değerlendirilmeden ödenmesi, kötü niyetli kişilerin bu durumu istismar etmesine ve uzun süre boyunca yüksek nafaka almasına yol açabilmektedir. Ayrıca nafakanın dönemler itibarıyla güncellenmesi de adaleti sağlamakta zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır.

Önümüzdeki çalışmaların nafaka ödeme gücünü ve kişinin mali durumunu ön plana alacağı ve süresiz nafaka uygulamasının olmayacağı tahmin edilmektedir. Bu şekilde nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılması ve kişinin mal varlığına zarar vermeyecek şekilde ayarlanması düşünülmektedir. Böyle bir yasa çıkarsa, kişilerin başvurması ve durumlarına göre bu haklardan faydalanmaları gerekebilir.

Bu tür düzenlemelerin, nafaka sisteminde daha adil bir yapı oluşturmak ve kötü niyetli kişilerin istismarını engellemek amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir. Tüm nafakaların bu yeni düzenlemelerden etkileneceği düşünülmektedir. Ancak netleşmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmaların sonuçları beklenmelidir.

Avukat Fatih Ekrem Ekinci'nin açıklamalarına göre, süresiz nafaka uygulamasında yasal bir değişiklik yapılması planlanmaktadır. Şu anki durumda Yargıtay'ın uygulamaları nedeniyle süresiz nafaka talepleri ortaya çıkmaktadır. Aslında yasal olarak nafakanın süresiz olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır ve mahkemeler takdirlerine göre süreli veya süresiz nafakayı talep edebilmektedir.

Ancak uygulamada belirsizliğin giderilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yasal düzenleme yapılması önemli görülmektedir. Böyle bir düzenleme yapıldığında nafaka uygulamalarında daha net ve standart bir çerçeve oluşturulmuş olacaktır.

Yasal düzenleme yapıldıktan sonra süresiz nafaka ödeyen kişilerin durumu ne olacak sorusu da gündeme gelebilir. Bu konuda şu an için net bir bilgi verilmemiş olup, kişilerin başvuru yaparak durumlarına göre değerlendirme yapılması gerekeceği ifade edilmiştir. Yani süresiz nafaka uygulamasında değişiklik yapılması durumunda, önceki durumlarının da göz önünde bulundurulacağı ve kişilerin taleplerine ve durumlarına göre değerlendirme yapılacağı öngörülmektedir.