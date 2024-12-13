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Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:12
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

İstanbul'da Korkunç Cinayet: Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

İstanbul'da, boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren sanık, "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada Yaşananlar

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci ve maktul Hanife Demirci'nin yakınları katıldı. Duruşmada her iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın pişmanlık göstermediğini ve eylemini tasarlayarak işlediğini vurguladı. Savcı, duruşma boyunca sanığın davranışlarının pişmanlığı samimi bir şekilde yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, Demirci’nin çocuklarının bakımını üstlenen eşine yönelik gerçekleştirdiği bu eylemin, kamu vicdanını derinden yaralayan bir korku ve dehşet yarattığını ifade etti. Savcı, cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verilmesini ve takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Son sözleri sorulan Demirci, "Hakime hanım, beni yavrularıma bağışlayın." ifadelerini kullandı. Ancak mahkeme heyeti, sanığın "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ve takdiri indirim uygulanmadı.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021'de, iki çocukları ile birlikte 11 yıllık eşi Hanife Demirci'yi öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede, sanığın "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmiştir.

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